كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وقالت المحافظة في بيان، "يتقدم محافظ المهندس بأحر التعازي والمواساة الى مقام صاحب العصر والزمان الامام (عج) والى المرجعية الدينية العليا والعلماء الاعلام والى اهالي كربلاء المقدسة لمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين عليها السلام".وأضاف البيان "بهذه المناسبة وجه المحافظ بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد القادم ذكرى استشهاد عليها السلام".