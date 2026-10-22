وفاة المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع

وقال الناطق الإعلامي للوزارة اللواء في بيان، "يتقدم نايف مكيف الشمري بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى قيادة الجيش العراقي ومنتسبي بوفاة المفتش العسكري العام الفريق الركن والذي وافاه الاجل اليوم الخميس إثر مرضٍ عضال سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته".

وأضاف البيان "إذ يعرب وزير الدفاع عن بالغ حزنه لهذا المصاب الأليم فإنه يستذكر المسيرة العسكرية للفقيد وما قدمه من جهودٍ مخلصةٍ في خدمة ومؤسسته العسكرية".