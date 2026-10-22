تكليف مدير جديد للأمن والاستخبارات في وزارة الدفاع

أفاد مصدر أمني، بتكليف مدير جديد للأمن والاستخبارات في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تكليف اللواء بمهام مدير عام الامن والاستخبارات في بدلا عن اللواء الركن ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.