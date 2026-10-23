اسبوع ممطر وحرارة متغيرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية يتحول الى غائم جزئي ليلا في وغائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة رعدية أحيانا في بعض اقسام والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".واضفت ان "طقس الاحد سيكون غائما جزئيا على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا في المنطقة الشمالية وفي أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، موضحة ان "طقس الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السابق".وبينت ان "طقس الثلاثاء سيكون غائما جزئيا على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية من البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".