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تحذير جديد من هيئة الاعلام والاتصالات
محليات
2026-10-23 | 03:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
438 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أكدت
هيئة الإعلام
والاتصالات، اليوم الجمعة، أن التحريض على تعطيل عمل المؤسسات الأمنية والمدنية محظور.
وقال المتحدث باسم
هيئة الإعلام
والاتصالات،
حيدر نجم
في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "لائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً الباب الثاني، المادة (1)، تحظر بث أي محتوى يتضمن التحريض على العنف أو الكراهية أو الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك التحريض ضد القوات الأمنية والمؤسسات المدنية أو الدعوة إلى تعطيل أعمالها".
وأضاف أن "الهيئة تواصل من خلال منظومة الرصد الإعلامي، متابعة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق الجهات الإعلامية المخالفة وفق اللوائح النافذة، فضلاً عن توفير الأدلة والتسجيلات للجهات المختصة وفق الأطر القانونية".
وأوضح أن "الهيئة تتعامل مع المخالفات الإعلامية وفق الصلاحيات الممنوحة لها واللوائح والضوابط التنظيمية النافذة، من خلال رصد المحتوى المخالف وتوثيقه واتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في تلك اللوائح".
وأشار الى أنه "فيما يتعلق بالجوانب القضائية، تتعاون الهيئة مع الجهات المختصة من خلال تقديم الرأي الفني وما يتصل به من تسجيلات وأدلة ومعلومات، بناءً على طلب تلك الجهات، وبما يدعم إجراءاتها القانونية".
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