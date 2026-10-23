تحذير جديد من هيئة الاعلام والاتصالات

وقال المتحدث باسم والاتصالات، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "لائحة قواعد البث الإعلامي، وتحديداً الباب الثاني، المادة (1)، تحظر بث أي محتوى يتضمن التحريض على العنف أو الكراهية أو الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك التحريض ضد القوات الأمنية والمؤسسات المدنية أو الدعوة إلى تعطيل أعمالها".وأضاف أن "الهيئة تواصل من خلال منظومة الرصد الإعلامي، متابعة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق الجهات الإعلامية المخالفة وفق اللوائح النافذة، فضلاً عن توفير الأدلة والتسجيلات للجهات المختصة وفق الأطر القانونية".وأوضح أن "الهيئة تتعامل مع المخالفات الإعلامية وفق الصلاحيات الممنوحة لها واللوائح والضوابط التنظيمية النافذة، من خلال رصد المحتوى المخالف وتوثيقه واتخاذ الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في تلك اللوائح".وأشار الى أنه "فيما يتعلق بالجوانب القضائية، تتعاون الهيئة مع الجهات المختصة من خلال تقديم الرأي الفني وما يتصل به من تسجيلات وأدلة ومعلومات، بناءً على طلب تلك الجهات، وبما يدعم إجراءاتها القانونية".