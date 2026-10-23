القبانجي يعلن عن اختراق اسرائيلي للاجواء العراقية ويتساءل: لماذا اغلق منفذ الشيب؟

وقال القبانجي، خلال خطبة الجمعة، إنه "يشكر التي استضافت الطالبات في أذربيجان"، مشيراً إلى أن " الأشرف بدأت بهذه المبادرة، ونثمن الاصطفاف مع الشعوب الإسلامية".وأضاف "نقترح تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الأذربيجاني في المدارس الابتدائية والمتوسطة والجامعات".وفي الشأن العراقي، أشاد القبانجي بظاهرة إقامة الأناشيد الدينية في عدد من المدارس الابتدائية، موجهاً الشكر إلى القائمين على هذه المبادرات وإدارات المدارس المعنية.انتهاك الأجواء العراقيةوعلى الصعيد الأمني، قال القبانجي إن “الأخبار الرسمية تقول إن الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء العراق”، معتبراً ذلك خرقاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين الدولية وحرمة العراقيين ومشاعرهم.ودعا إلى اتخاذ موقف جاد لمواجهة هذا التجاوز.إغلاق منفذ الشيبوفي الشأن المحلي، أشار القبانجي إلى وجود تظاهرات في مدينة احتجاجاً على إغلاق منفذ الشيب الحدودي، وما ترتب عليه من أضرار اقتصادية للمتضررين.وقال إن موقف الحكومة من إغلاق المنفذ يحتاج إلى تفسير واضح، مبيناً أن عدم تقديم تفسير مقبول أثار، بحسب تعبيره، انطباعات سلبية بشأن القرار، وسط اعتباره تضييقاً على المسافرين من جهة، ومحاولة لتضييق الخناق على من جهة أخرى.وأضاف: “نحن نضم صوتنا إلى أهالي العمارة، ونطالب الحكومة بفتح المنفذ أو تقديم ما هو البديل المناسب، وإيضاح تفسير الإغلاق للرأي العام”.مصر والسعودية والحوثيونوفي الشأن الإقليمي، تطرق القبانجي إلى الدعم العسكري المصري للسعودية في مواجهة الحوثيين، مشيراً إلى وجود مظاهرات في مصر تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترفض الاصطفاف مع في المواجهة ضد الحوثيين.الهيمنة الأميركية والنظام العالميأما على الصعيد الدولي، فتحدث القبانجي عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وما وصفه بانتفاضة الشعوب في أوروبا وتصاعد المشاعر الجماهيرية الرافضة للهيمنة الغربية.واعتبر أن هذه التطورات تعكس، بحسب رؤيته، هزيمة سياسية واقتصادية في المواجهة التي تشنها ضد إيران، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار.وقال إن العالم يقف على أبواب انهيار النظام العالمي الخاضع للهيمنة الأميركية.وفي سياق آخر، تطرق القبانجي إلى ما وصفه بسخرية الرئيس الأميركي من اسم (ص)، معتبراً ذلك دلالة على انتشار وما قال إنه رعب من هذا الانتشار، فضلاً عن تصاعد الوعي الإسلامي في مواجهة الاستكبار العالمي.