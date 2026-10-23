الخالصي يسائل الحكومة بشأن سيادة الأجواء العراقية ويحذّر من استهداف إيران

وقال ، خلال خطبتي صلاة الجمعة في ، إن" المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً واعياً من المرجعيات الدينية والعلماء والشخصيات السياسية لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمة".ودعا إلى "تحمّل مسؤولياتها إزاء ما وصفه باختراق طائرات إسرائيلية الأجواء العراقية وصولاً إلى الحدود الإيرانية، محذراً من التحضير لعدوان جديد".وأكد "أهمية الثبات على ونبذ الغلو والفتن المذهبية"، مشدداً على "ضرورة ترجمة الانتماء الديني إلى مواقف عملية لمواجهة التهديدات".وجدد الخالصي "دعمه للشعب اليمني، داعياً إلى وقف القتال ومواصلة الوقفات التضامنية لنصرة فلسطين"، مؤكداً أن "وحدة الأمة تمثل ضرورة لمواجهة العدوان والتحديات الراهنة".