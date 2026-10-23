المالية تعلن موعد التقديم على سلف الرافدين

وذكرت الوزارة في بيان، ان " استكمل الإجراءات الفنية والربط الإلكتروني الخاص بخدمة السلف عبر تطبيق "سوبر كي"، وسيُفعَّل رابط التقديم من خلال أيقونة المصرف يوم غد، السبت الموافق ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٦، للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الموطَّنة رواتبهم لدى المصرف من حاملي بطاقاته".واضاف البيان "سيُتاح التقديم بواقع خمسة آلاف طلب لكل دفعة، ويُغلق الرابط مؤقتاً عند اكتمال العدد، ليتولى موظفو المصرف إنجاز الإجراءات الإدارية والتدقيق والاستعلام الائتماني، وإيداع مبالغ السلف تباعاً وبصورة يومية في حسابات المتقدمين الذين تُستكمل إجراءاتهم ويستوفون شروط المنح".وتابع "بعد استكمال معالجة طلبات الدفعة، يُعاد فتح الرابط لاستقبال خمسة آلاف طلب جديدة، وتتواصل العملية تباعاً وفق الآلية ذاتها".واكد مصرف أن "الإغلاق المؤقت إجراء تنظيمي لاستكمال معالجة الطلبات، ولا يعني توقف الخدمة أو انتهاء فرص التقديم".ودعا المصرف "الزبائن إلى اعتماد القنوات الرسمية في التقديم، وعدم الاستجابة لمن يدّعي إمكانية ضمان الحصول على السلفة أو تسريع إجراءاتها مقابل مبالغ مالية، إذ تخضع جميع الطلبات للضوابط والمسار الإلكتروني المعتمد لدى المصرف".