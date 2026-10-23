بعد توقف لأكثر من عام.. استئناف العمل بمشروع مجاري الأيمن الموحد في الموصل

وذكرت المديرية في بيان، أن “مدير مجاري ، المهندس محمود فرج، ثمّن جهود مدير عام للمجاري، المهندس آل ، في تأمين التخصيصات المالية اللازمة لإعادة العمل بمشروع مجاري الأيمن الموحد، بعد توقف استمر لأكثر من عام نتيجة عدم توفر التمويل اللازم”.وأضافت أن “الجهود المبذولة لتوفير التخصيصات المالية أسهمت في استئناف الأعمال بالمشروع الذي يُعد من المهمة في مدينة الموصل”.وأكد مدير مجاري نينوى، بحسب البيان، أن “العمل مستمر بوتيرة متصاعدة في جميع المناطق المشمولة بالمشروع، بهدف استكمال الأعمال وإنجازه، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة الموصل”.