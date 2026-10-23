مكتب الزيدي ينفي إطلاق استمارة للتقديم على مشروع المليون قطعة أرض سكنية

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض المواقع والمنصات استمارات ادّعت أنها مخصصة للتقديم على مشروع المليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن)".وأوضحت اللجنة التوجيهية العليا للمشروع "عدم إطلاقها أية استمارة خاصة بالمشروع، وأن ما يجري تداوله هو من عمل بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون المواطنين لأغراض ومصالح شخصية فاسدة".وتؤكد اللجنة أنه "سيتم الإعلان رسمياً عن إطلاق المنصة للتقديم قريباً"، داعية المواطنين إلى "توخي الحذر، وعدم التعامل مع أي استمارات أو روابط غير معتمدة، وعدم دفع أي مبالغ مالية لجهات تدّعي التسجيل في المبادرة، واعتماد المنصات الرسمية حصراً، للحصول على المعلومات والتقديم، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين بهذا الأمر".