البصرة وذي قار تعطلان الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل

وذكر في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الموافق 2026/10/25، بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة السيدة (عليها السلام)، وفق الرواية الثانية".وتابع: "يأتي القرار إحياءً لهذه المناسبة الأليمة، فيما تُستثنى الدوائر الأمنية والصحية من قرار التعطيل".من جهة اخرى، اعلن الناطق الرسمي باسم الحقوقي بحسب بيان للمجلس ورد لـ نيوز، ان "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة يوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول 2026، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام)".واشار الى ان "هذا القرار يأتي لإحياء المناسبة الدينية واستذكار سيرة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".