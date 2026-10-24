خبر سار للموطنة رواتبهم في مصرف الرافدين

نيوز- محلي

اعلن ، اليوم السبت، ان فتح التقديم على السلف الإلكترونية سيكون في الساعة العاشرة صباحاً.

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "على الموظفين والمتقاعدين الموطَّنة رواتبهم لديه من حاملي بطاقة ، إلى التقديم على السلف الإلكترونية اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً، عبر أيقونة «مصرف الرافدين» في تطبيق «سوبر كي»، وفق الضوابط المعتمدة".