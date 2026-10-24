استراحة قصيرة للامطار الرعدية الاسبوع الحالي وضيف ثقيل قادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض اقسام المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".وأوضحت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".