المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

وقرر الأشرف تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام)كما قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام)كما قررت محافظتا وبابل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).وقررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).