في بغداد.. اطلاق حملة على التماثيل

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوكيل البلدي وجه جميع الدوائر بلدية للقيام بحملات تنظيف وغسل وصيانة للنصب والتماثيل في مدينة ، باعتبارها احد عناصر الهوية الحضارية والثقافية للعاصمة".وأضاف أن "دوائر البلدية باشرت بأعمال الغسل والتنظيف وإجراء الصيانة لجميع النصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن غسل وتنظيف الشوارع المهمة في العاصمة لما لها من أثر ثقافي وحضاري وذهني"، مبيناً أن "هذه الاجراءات التي تقوم بها الأمانة هي للحفاظ على الموروث والتاريخ الحضاري الخاص بالعاصمة بغداد".