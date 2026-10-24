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السعودية تعترض مسيّرات انطلقت من العراق
محليات
2026-10-24 | 04:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
611 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أفادت مصادر أمنية سعودية، بأن المملكة اعترضت خلال الأسابيع القليلة الماضية طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية باتجاهها، مؤكدة إسقاط أربع منها على الأقل.
ونقلت الحرة عن مصدر أمني سعودي، قوله إن "
الرياض
أبلغت
بغداد
بهذه الهجمات أكثر من مرة"، مشيراً إلى أن "المسيّرات التي انطلقت من
العراق
خلال الأيام العشرين الماضية حاولت استهداف مواقع حيوية داخل المملكة، من دون تحديد الجهات التي تقف وراءها".
وأضافت أن "محاولات التواصل مع
الحكومة العراقية
للحصول على تعليق لم تسفر عن رد".
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع هجمات يشنها الحوثيون، الموالون لإيران، على منشآت نفطية ومدنية في
السعودية
، وسط عملية عسكرية في
اليمن
بدعم من الرياض ضد الجماعة التي تصنفها
واشنطن
منظمة إرهابية.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في تموز الماضي، عن مسؤولين في المنطقة قولهم إن الحوثيين شنوا هجمات على السعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية، بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية.
وفي 17 أيار الماضي، أعلنت
وزارة الدفاع السعودية
اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة احتفاظ المملكة بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
في المقابل، قالت
وزارة الخارجية العراقية
حينها إن أنظمة الدفاع الجوي العراقية لم تسجل أي معلومات بشأن الحادثة، داعية الرياض إلى تبادل المعلومات ذات الصلة.
وفي نيسان الماضي، استدعت الرياض السفيرة العراقية لديها للاحتجاج على استمرار الهجمات والتهديدات بالطائرات المسيّرة.
وفي 27 تموز، أعلنت
وزارة الدفاع
السعودية اعتراض مسيّرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، ونسبت الهجمات إلى فصائل مسلحة انطلقت من العراق.
وفي اليوم التالي، وجّه
الزيدي
الأجهزة الأمنية
بفتح تحقيق في ما ورد في البيان السعودي.
وفي أحدث تحرك دبلوماسي، جدد الزيدي، خلال لقائه ولي
العهد
السعودي
محمد بن سلمان
في الرياض يوم 14 تشرين الأول الجاري، أن بغداد لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على المملكة، مديناً الهجمات التي تتعرض لها.
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