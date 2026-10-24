السعودية تعترض مسيّرات انطلقت من العراق

ونقلت الحرة عن مصدر أمني سعودي، قوله إن " أبلغت بهذه الهجمات أكثر من مرة"، مشيراً إلى أن "المسيّرات التي انطلقت من خلال الأيام العشرين الماضية حاولت استهداف مواقع حيوية داخل المملكة، من دون تحديد الجهات التي تقف وراءها".وأضافت أن "محاولات التواصل مع للحصول على تعليق لم تسفر عن رد".وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع هجمات يشنها الحوثيون، الموالون لإيران، على منشآت نفطية ومدنية في ، وسط عملية عسكرية في بدعم من الرياض ضد الجماعة التي تصنفها منظمة إرهابية.وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في تموز الماضي، عن مسؤولين في المنطقة قولهم إن الحوثيين شنوا هجمات على السعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية، بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية.وفي 17 أيار الماضي، أعلنت اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة احتفاظ المملكة بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.في المقابل، قالت حينها إن أنظمة الدفاع الجوي العراقية لم تسجل أي معلومات بشأن الحادثة، داعية الرياض إلى تبادل المعلومات ذات الصلة.وفي نيسان الماضي، استدعت الرياض السفيرة العراقية لديها للاحتجاج على استمرار الهجمات والتهديدات بالطائرات المسيّرة.وفي 27 تموز، أعلنت السعودية اعتراض مسيّرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، ونسبت الهجمات إلى فصائل مسلحة انطلقت من العراق.وفي اليوم التالي، وجّه بفتح تحقيق في ما ورد في البيان السعودي.وفي أحدث تحرك دبلوماسي، جدد الزيدي، خلال لقائه ولي السعودي في الرياض يوم 14 تشرين الأول الجاري، أن بغداد لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على المملكة، مديناً الهجمات التي تتعرض لها.