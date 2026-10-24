توجيه بتسهيل إجراءات علاج مرضى الأورام وصرف ادويتهم بشكل عاجل

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن " ، وجه دوائر في والمحافظات كافة بتسهيل إجراءات علاج مرضى الأورام".وأضافت أن "توجيه الوزير نص على عدم إرجاع أي مريض تتم إحالته إلى مراكز الأورام التابعة لها من مراكز أخرى في حال توفر العلاج في أحد المراكز وعدم توفره في المركز الذي تمت الإحالة منه"، مؤكداً على "تسهيل الإجراءات وصرف العلاج للمرضى بشكل عاجل".