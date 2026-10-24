الاتصالات: تطبيق "أمين" لمكافحة الابتزاز

وقال وزير الاتصالات في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعه ، ان "تطبيق "أمين" هو تطبيق سيادي عراقي أُعدَّ لمكافحة الابتزاز وإزالة منشوراته".واضاف ان "التطبيق صُمِّم بأيدي ضباط جهاز ".رابط التحميل (للمتجرين):