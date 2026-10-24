محافظة بغداد تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، ان " وجه بتعطيل الدوام الرسمي في والدوائر التابعة لها، باستثناء الدوائر الخدمية، يوم غدٍ الاحد الموافق 25 تشرين الأول".وأضافت ان "ذلك جاء انسجاماً مع قرار ، بمناسبة استشهاد السيدة عليها السلام".