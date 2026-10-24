الدفاع توجه دعوة للطلاب المقبولين ضمن الملحق الخاص للدورة (115)

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "على الطلاب المقبولين ضمن الملحق الخاص للدورة (115) والذين تم اعتباره الدورة (116) والمدرجة أرقامهم التعريفية بالقوائم المرفقة للالتحاق إلى الكلية العسكرية (الرستمية) بالساعة 7 صباحاً يوم الثلاثاء ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦".أمور عامة:١. الدخول يكون من الباب الرئيسي للكلية العسكرية (باب عشّار).٢. على الطلاب المقبولين اصطحاب المستمسكات الرسمية الآتية:أ. البطاقة الموحدة للطالب.ب. البطاقة الموحدة للوالدين.ج. بطاقة السكن.د. عقد الزواج.توضع جميعها داخل فايل مانيلا باللون الأزرق عدد (6) نسخ ملونة ومحمّلة على قرص (CD) مع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء عدد (12).٣. تكون حلاقة الشعر نمرة (4).٤. الالتزام بالزي الرسمي المحدد (بدلة رسمية سوداء، قميص أبيض، ربطة عنق سوداء).٥. يمنع إحضار الهاتف النقال.نرجو الالتزام بالتوقيت المحدد واستيفاء المتطلبات المذكورة أعلاه.