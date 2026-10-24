المالية توقف تعويضات الدور المهدمة في الأنبار لعدم وجود التخصيصات

قررت ، إيقاف صرف التعويضات عن الدور المهدمة جراء العمليات العسكرية والأخطاء الحربية في فقط، بسبب عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة عام 2027.





جاء ذلك بحسب وثيقة رسمية، وكما أدناه: