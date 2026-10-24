مع استحداث 120 ألف درجة وظيفية.. الزيدي يعلن تثبيت العقود والاجراء على الملاك

وقال في بيان نقله مكتبه الإعلامي، ورد لـ ، "وجّهنا بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، بجانب استحداث (120) ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد ضمن موازنة عام 2027، تشمل جميع الشرائح".وأضاف أن الدرجات الوظيفية "ستقسم بطريقة عادلة على المحافظات حسب النسب السكانية، مع فتح منصة خاصة للتعيين لضمان العدالة بين المتقدمين".