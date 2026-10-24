توضيح رسمي بشأن إعفاء السيارات الكهربائية و(الهايبرد) من الرسوم

وذكر بيان للهيئة، أن "الجداول المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمنة إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة (الهايبرد) من الرسوم الكمركية، تعود إلى قرار سابق صادر عن ، جرى إلغاؤه، ولم يعد ساري المفعول".وأضاف أن "استيفاء الرسوم وتطبيق الإعفاءات على السيارات الكهربائية والهجينة يخضعان حصراً للقوانين والقرارات والتعليمات النافذة، وأن الجداول المتداولة والمستندة إلى قرارات ملغاة لا تشكّل أساساً قانونياً لاعتماد أي إعفاء كمركي".ودعت الهيئة "جميع التجار والمستوردين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، وعدم اعتماد أي جداول أو نسب إعفاء غير نافذة، والرجوع إلى المصادر الرسمية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، منعاً لحدوث أي التباس لدى المواطنين أو إرباك في الإجراءات التجارية والجمركية".