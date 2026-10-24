4 محافظات جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأحد

وذكر ، في بيان ورد لـ ، انه "قرر مجلس تعطيل الدوام يوم غدا الاحد الموافق 2026/10/25 في جميع دوائر الدولة وذلك إحياءً لذكرى استشهاد السيدة (ع)".من جانبه، اعلن ، في بيان أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة يوم غد الأحد الموافق 25/10/2026، بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين السيدة (عليها السلام)".إلى ذلك، أعلنت في بيان آخر عن "تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".بدوره، اعلن ، بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) الرواية الثانية.