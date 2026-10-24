الزراعة: الزيدي يوافق على إقرار الخطة الشتوية ورصد مستحقات الفلاحين

وذكر بيان للوزارة، "في إطار الجهود الاستثنائية التي تبذلها تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير الأستاذ جاسم الشمّري، وبما تحقق من إنجازات نوعية لم تشهدها الفترات السابقة، ومن أبرزها:. استحصال موافقات رئيس علي فالح على إقرار الخطة الزراعية الشتوية ورصد مبالغ المستحقات المالية.· تنفيذ الحملات البيطرية المجانية.· إطلاق الحملات في البساتين والمزارع، بما يشمل مكافحة الأدغال والدوباس والحميرة وسوسة النخيل في مختلف المحافظات.. حصول المختبرات على الشهادات الدولية لأول مرة.. الانفتاح على العالم المتطور زراعياً وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم".وأكدت "مضيها قدماً في مواصلة هذه الحملات وتعزيز الإنجازات، ودعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومواصلة الحملات التي تستهدف الآفات الزراعية لاسيما البساتين ولن تدخر جهداً ازاء ذلك".وشددت الوزارة على ان "أبوابها مفتوحة أمام الأخوة الفلاحين والمزارعين، من خلال المقابلات المباشرة التي يجريها الوزير بصورة منتظمة، وضرورة اخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة".