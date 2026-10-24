القبض على متهم بتخريب شبكة الكيبل الضوئي في نينوى

وذكر المصدر لـ ، ان "جهاز القى القبض على متهم بتخريب شبكة الكيبل الضوئي في بمحافظة تحديداً في ".وتابع: "تم ايداع المتهم للجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".