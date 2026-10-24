كركوك تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد

وذكر النائب الاول لمحافظ في بيان ورد لـ ، انه "قررت ادارة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد 25/10/2026 في المحافظة والدوائر التابعة لها باستثناء الخدمية منها".واضافت: "تعطيل الدوام في المدارس ورياض الأطفال، ويكون التعطيل في الجامعات والكليات والمعاهد حسب تقديرهم، وذلك تزامناً مع ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة (فاطمة الزهراء) عليها السلام".