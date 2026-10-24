تاكيداً لما نشرته السومرية.. الداخلية تعلن القبض على المتهم الهارب من السجن

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بجهود أمنية واستخبارية مكثفة، تمكن فريق عمل مشترك من مديريتي شؤون في والأنبار، من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين، بعد هروبه من مديرية شؤون مخدرات ديالى إلى ".وأضاف البيان "جاءت العملية عقب متابعة استخبارية دقيقة وتنسيق أمني مشترك بين مفارز المديريتين، أسفرا عن تحديد مكان المتهم ورصد تحركاته، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإلقاء القبض عليه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، مباشرة المديرية بـ"التحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث ومحاسبة المقصرين وفقا للسياقات المعتمدة".