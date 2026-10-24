انتحار شاب داخل منزله في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار شاب داخل منزله جنوبي .

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وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار شاب تولد 2002 شنقا داخل منزله ضمن منطقة الاعلام". وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".