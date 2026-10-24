التربية تحسم الجدل بشأن دوام المدارس يوم غد​

أكدت ، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد دوام رسمي في المدارس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "يوم غد دوام رسمي في المدارس".



وأضافت "الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد يشمل والمحافظات التي لم تعلن العطلة الرسمية".

وكانت محافظات عدة بينها بغداد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بمناسبة استشهاد السيدة عليها السلام.