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بالصور في بغداد.. ساحة التحرير قبل ساعات من تظاهرات مرتقبة
محليات
2026-10-24 | 17:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,152 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، صوراً لساحة التحرير
وسط بغداد
قبل ساعات من تظاهرات مرتقبة.
وكانت
قيادة عمليات بغداد
أعلنت، السبت، عن الشروع بإجراءات أمنية تنظيمية لتأمين تظاهرات من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد في
ساحة التحرير
.
أدناه الصور..
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