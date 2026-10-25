النزاهة: أمر قبض بحق مسؤول سابق في صلاح الدين

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق التي أجراها الفريق كشفت عن استحواذ مسؤول سابق بقسم الحسابات على المبلغ المُخصَّص لمشروع تجهيز وقود المُولّدات في المشاريع والدوائر، والبالغ (2,975,000,000) دينار".وأضافت إنَّ "المُتَّهم تسلَّم المبلغ من لجنة مُشتريات الوقود؛ بعد ادّعائه أنَّ المحافظ خوَّله بذلك، وامتنع عن إعادته"، مُوضحةً أنَّ "نتائج التحرّي والتحقيق أسفرت عن صدور أمر قبضٍ بحقّه عن قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الهيئة "رصد هدرٍ في المال العام في دائرة صحَّة صلاح الدين؛ نتيجة تجهيز مستشفى الطوز بأجهزةٍ طبيَّةٍ دون الحاجة إليها، وتركها دون تنصيب، ممَّا يُعرّضها للاندثار ويتسبَّب بهدر المال العام"، لافتةً إلى أنَّ "التحرّيات أظهرت وجود تلكُّؤٍ في إنجاز عقود التجهيز".وتابعت إنَّ "الفريق انتقل إلى دائرة صحَّة المحافظة وضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالعقد كافَّةً، بموجب محضر ضبطٍ أصوليٍّ"، مُبيّنةً أنَّ "الأجهزة شملت خمسة كراسٍ لسحب الدم، وخمسة أجهزة لتخطيط القلب، وحاضنةً مُختبريَّةً واحدةً، وثلاثة أجهزة للطرد المركزيّ".وذكرت أنَّ "الفريق بصدد استكمال الإجراءات التحقيقيَّة؛ لتحديد المُتسبّبين بالهدر، فضلاً عن مُفاتحة مُديريَّة الرقابة الماليَّة في صلاح الدين؛ لتقدير مقدار الهدر في المال العام الناجم عن تجهيز تلك الأجهزة".