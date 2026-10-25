ثلاثة محاصيل أساسية سيفتح باب استيرادها في العراق

وأفاد المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، بأن "الوزارة فتحت الاستيراد أمام محاصيل الطماطم والبصل والبطاطا، استناداً إلى توجيهات لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "الوزارة بوصفها الجهة المختصة تتولى تحديد نوع وكمية المحاصيل التي تحتاج الأسواق المحلية استيرادها".وأوضح أن "فتح الاستيراد لا يتم عشوائياً، وإنما يستند إلى مطالعات وتقارير ترفعها الوزارة إلى ، تتضمن بيانات عن واقع الإنتاج المحلي ومدى توافر المحاصيل في الأسواق"، مؤكداً أن "لجاناً مختصة تجري جولات ميدانية يومية في أسواق الخضروات الرئيسة لمتابعة الكميات المعروضة وتحديد مدى الحاجة إلى الاستيراد".وأردف الحطاب أن "نتائج المتابعة الميدانية، تعدُّ الأساس لاتخاذ قرارات فتح الاستيراد أو إبقائه مغلقاً"، مشيراً إلى أن "قرارات استيراد محاصيل خضر أخرى، تتم عند تسجيل نقص في الإنتاج المحلي أو انخفاض الكميات المتوفرة".وبشأن الرقابة على الإرساليات المستوردة، شدد المتحدث باسم الوزارة، على أن "المحاصيل تخضع للفحص في المنافذ الحدودية، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة"، مفصحاً عن "وجود تنسيق بين الوزارة والجهات الأمنية والمختصة في المنافذ، ولا سيما مركز شرطة طريبيل".