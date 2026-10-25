تحذير من شراء الأدوية عبر الإنترنيت

وقال مدير التفتيش والمتابعة في في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "وزارة في الإقليم حذرت المواطنين من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الإنترنت وأن جميع تلك المنتجات مغشوشة وتشكل خطراً كبيراً على حياة مستخدميها"، مضيفا انها "ستتخذ إجراءات قانونية بحق الباعة والمروجين لها، مبيناً أن الإعلان عن الأدوية والمستلزمات الطبية وبيعها عبر الإنترنت محظور تماماً وتسجل بحق المروج شكوى قانونية".ولفت إلى أن فرقهم ضبطت كمية كبيرة من الأدوية والكريمات المغشوشة كانت تصنع في قبو ببلدة بنصلاوة التابعة لمحافظة ، فضلاً عن خطر آخر يتمثل في بيع الفيلر والبوتوكس عبر الإنترنت واستخدامهما داخل المنازل وإن الفيلر الذي يباع هو فيلر للجسم ولا يجوز استخدامه للوجه بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن الوزارة وجهت كتاباً رسمياً إلى لإغلاق عشرات المراكز غير القانونية ووضعت نظام ملصقات جديد للتمييز بين الأدوية المرخصة والمهربة وأن فرق الرقابة تنفذ حملات يومية لإغلاق الصيدليات والمستودعات المخالفة.وعلى الصعيد ذاته قال مدير الهندسة في مديرية صحة أربيل، كارزان نعمت: إن الملاكات الهندسية والفنية تواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مستشفى علاج الأورام والسرطان بسعة 150 إلى 200 سرير في بوتيرة متسارعة وبلغت نسبة الإنجاز 80بالمئة ، وسط توقعات بافتتاحه ودخوله الخدمة الطبية قبل الموعد المحدد له،ليصبح الصرح الصحي الأكبر والأحدث من نوعه على مستوى الإقليم والعراق ويصنف كثالث أكثر مستشفيات علاج تطوراًعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث التجهيزات وجودة الخدمات التخصصية.