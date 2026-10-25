بالصور.. ساحة التحرير الان

– محلي

تنشر نيوز، صورا من والتي شهدت خروج تظاهرات استذكار لتظاهرات 25 من تشرين الاول والمعروفة باسم تظاهرات "تشرين".

وجاء ذلك وسط انتشار امني كبير لحماية المتظاهرين والتدخل لدى حصول اي طارئ.