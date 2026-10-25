اربعة ايام امطار.. ما سيحصل الاسبوع الحالي

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الاثنين، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم وغائماً في الأقسام الجنوبية من مع فرصة لزخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم وغائماً في الأقسام الغربية من البلاد مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار إلى أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون غائماً ومصحوباً بأمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً خاصة في الأقسام الغربية من البلاد تزداد شدتها ليلاً لتشمل المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في ، والرؤية الأفقية جيدة (6-8) كم وفي المطر (5-7) كم".وأوضح، أن "الخميس القادم، سيكون الطقس غائماً ومصحوباً بأمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية جيدة (6-8) كم وفي المطر (5-7) كم".