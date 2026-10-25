"لا هدايا ولا استغلال للمنصب".. مسؤولو المنافذ وأمانة بغداد يؤدون القسم (صور)

كما تضمن القسم عدم قبول أي هدية أو منفعة مالية أو عينية بسبب المنصب، وعدم استغلاله لمصلحة شخصية أو لمصلحة الأهل أو من يعنيهم الأمر، والتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، وأن الشعب والقانون هما الحكم في حال مخالفة هذه الالتزامات.وفي السياق ذاته، أدى ، المهندس ، ووكلاء أمانة للشؤون الفنية والبلدية والإدارية، والمديرون العامون في الأمانة، القسم الوظيفي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس علي فالح .وأكد القسم الالتزام بالدستور والقانون، وصون المال العام، وأداء المسؤوليات الوظيفية بأمانة ونزاهة، وتغليب المصلحة العامة وخدمة المواطنين.