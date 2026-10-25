مصرف الرشيد يتيح تعبئة بطاقاته الإلكترونية بحد أقصى مليوني دينار يومياً

– اقتصاد



أعلن ، اليوم الأحد، إتاحة تعبئة البطاقات الإلكترونية الخاصة بحاملي بطاقاته عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في والمحافظات، بحد أقصى يبلغ مليوني دينار يومياً.

وأوضح المصرف أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهوده لتطوير وتسهيل الإجراءات أمام الزبائن، بما يتيح لهم خيارات متعددة لتعبئة بطاقاتهم والاستفادة من بسهولة.