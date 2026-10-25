المفوضية تصحح اسم البديل عن عضو متوفى في مجلس محافظة البصرة

وذكرت المفوضية أنها وافقت على تصحيح الاسم الوارد في قرارها السابق، ليكون مهودر اسحق مهودر طعمه ، المرشح عن تحالف تصميم في ، بديلاً عن العضو المتوفى جعفر صينخ الحجاج، بعد حصوله على 3853 صوتاً.وتضمن القرار تخويل إبلاغ بمضمونه، ونشره رسمياً على الموقع الإلكتروني للمفوضية.