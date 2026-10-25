بعد توقف دام عقوداً.. الخط البحري العراقي يستأنف رحلاته التجارية (صور)

وقال مدير عام للنقل البحري، ، إن استئناف الخط البحري يتيح تعزيز حركة نقل البضائع والحاويات بين الموانئ العراقية والإماراتية، ويوفر خيارات إضافية للشحن أمام التجار والمستوردين.وأضاف أن عودة الخط تسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط الحركة التجارية عبر ميناء ، ضمن توجهات الشركة لتفعيل نشاط وتوسيع خدماته في مجال .وأشار جاسم إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحسين انسيابية نقل البضائع بما يخدم .