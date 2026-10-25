القاضي زيدان: المؤتمر العلمي للقضاء العراقي يهدف للتطور التقني وتوسيع آفاق التعاون

وقال القاضي في مقطع فيديو، إن " ، حرص خلال السنوات الماضية، على مواكبة التطور العلمي والتقني، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز أداء المؤسسة القضائية ويخدم العدالة".وتابع، أن " للقضاء العراقي في يومي 15 / 16 نيسان 2027 يأتي امتداداً لهذا التوجه"، مشيرا الى ان "الحوار بين أهل الاختصاص ليس مجرد تبادل للأفكار، بل هو إحدى أدوات بناء المستقبل ومستقبل القضاء نصنعه بالعلم، والخبرة، والانفتاح".