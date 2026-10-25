لجنة حكومية تصدر توصيات لاستعادة حقوق الكرد الفيليين

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاجتماع عُقد برئاسة وزير العدل ، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية، لمناقشة الملفات المتعلقة بإنصاف الكرد الفيليين واستعادة حقوقهم.وأضافت أن التوصيات تضمنت متابعة استعادة الممتلكات والعقارات والأراضي المصادرة، وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها الكرد الفيليون خلال حقبة النظام السابق على المستوى الدولي، من خلال إضافة ممثل عنهم إلى لجنة إعداد الخاصة بحقوق الإنسان.كما شملت إعداد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز معاملات أبناء هذه الشريحة، إلى جانب توصيات أخرى لمعالجة الملفات العالقة وإنصاف المتضررين.وأكد شواني، بحسب البيان، أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة، بما يضمن استعادة الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.