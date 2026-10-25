حصر السلاح يتصدر مطالب متظاهري التحرير.. دعوات لمحاسبة قتلة تشرين واسترداد الأموال المنهوبة

وأكد المتظاهرون، "أهمية حصر السلاح بما يضمن تعزيز سلطة الدولة وإنهاء أي مظاهر للسلاح خارج إطار القانون".كما جدد المحتجون مطالبهم "بالكشف عن ملابسات عمليات قتل وإصابة متظاهري تشرين ومحاسبة المسؤولين عنها".ودعا المتظاهرون إلى "محاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة التي جرى الاستيلاء عليها واتخاذ إجراءات جدية تضمن حماية المال العام وملاحقة المسؤولين عن هدره أو تهريبه".وشهدت وسط العاصمة ، اليوم الأحد، توافد أكثر من ألف متظاهر لإحياء الذكرى السابعة لاحتجاجات تشرين، بالتزامن مع انتشار إجراءات أمنية مشددة في منطقة الباب الشرقي.ورفع المشاركون الأعلام العراقية ورددوا شعارات تستعيد ذكرى الاحتجاجات التي انطلقت عام 2019، والتي عُدّت من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخ الحديث.وكانت قد أعلنت اتخاذ تدابير لتنظيم التظاهرات وتأمين محيطها، تضمنت منع حركة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك"، مع إبقاء الطرق والمنافذ المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام المارة وحركة السير.