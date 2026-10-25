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متظاهرو كربلاء يحيون ذكرى تشرين ويرفعون جملة مطالب
محليات
2026-10-25 | 08:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
209 شوهد
شهدت ساحة الأحرار وسط مدينة
كربلاء
، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من المتظاهرين، إحياءً لذكرى احتجاجات تشرين، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
وقال مراسلنا، إن المتظاهرين رفعوا مطالب عدة، أبرزها إلغاء مناصب نواب
رئيس الوزراء
، والاستمرار في محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين به، فضلاً عن خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والعمل على تعزيز قيمة العملة الوطنية.
وتأتي هذه الوقفة في إطار إحياء ذكرى احتجاجات تشرين التي شهدتها البلاد، والتي رفعت مطالب تتعلق بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات والواقع الاقتصادي.
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