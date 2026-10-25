متظاهرو كربلاء يحيون ذكرى تشرين ويرفعون جملة مطالب

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين رفعوا مطالب عدة، أبرزها إلغاء مناصب نواب ، والاستمرار في محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين به، فضلاً عن خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والعمل على تعزيز قيمة العملة الوطنية.وتأتي هذه الوقفة في إطار إحياء ذكرى احتجاجات تشرين التي شهدتها البلاد، والتي رفعت مطالب تتعلق بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات والواقع الاقتصادي.