7 توجيهات تخص مستشفى الزعفرانية

وذكر بيان لوزارة ، تابعته ، أنه "بعد زيارته الميدانية المفاجئة إلى في ساعات متأخرة من الليلة الماضية واطلاعه على الواقع الصحي والخدمي في المستشفى؛ ولقائه مع جمع غفير من المواطنين ووجهاء المنطقة، وجّه باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:* إدراج مستشفى الزعفرانية ضمن المرحلة الثانية لمبادرة رئيس لتأهيل عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الرئيسة.*إرسال فريق وزاري من لاستيراد وتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لمتابعة احتياجات المستشفى من الأدوية وضمان توفيرها.* التوفير الفوري للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى.* رفد المستشفى بالملاكات البشرية من مختلف التخصصات، بما ينسجم مع حجم الاحتياج الفعلي.* تأمين المستلزمات المختبرية لضمان استمرارية الفحوصات والخدمات التشخيصية.* تلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وتكليف بمتابعة الملفات المتعلقة بالأخطاء الطبية واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنها في حال ثبوتها.* إسقاط جميع الدعاوى بالحق العام والشخصي المقامة من إدارة مستشفى الزعفرانية وعدد من منتسبيها بحق بعض أصحاب المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.