النزاهة تضبط عضواً في اللجنة الفرعية لمؤسسة الشهداء متلبساً بتسلم رشوة

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، ان "المُتَّهم عمد إلى عرقلة إنجاز معاملة المُواطن، قبل أن يطلب منه مبلغاً مالياً، على سبيل الرشوة، مقابل إتمامها".وأوضحت أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق ، سارع بعد استكمال أعمال التحرّي والتدقيق واستحصال المُوافقات القضائيَّة، إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه، وتمكَّن من ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه".وأضافت إنه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم أمام قاضي تحقيق محكمة واسط المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".