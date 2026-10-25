التعليم توقف التقديم عبر منظومة البعثات الإلكترونية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية قررت إيقاف التقديم عبر منظومة البعثات الإلكترونية، لأغراض تنظيمية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/10/27، ولغاية يوم الخميس الموافق 2026/10/29".وأضافت انها "تود إعلام المراجعين بتعذر استقبالهم خلال المدة المذكورة".