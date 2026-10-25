الزيدي: مطالب المتظاهرين وصلت.. أبواب الحكومة ستظل مفتوحة أمام الحوار

وذكر بيان للإعلام الأمني، انه "تقدَّم رئيس القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، بالشكر والتقدير للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا اليوم الأحد، لِما أبدوه من مستوى عالٍ من المسؤولية والتعاون التام مع التي بذلت جهوداً كبيرة لتأمين التظاهرات التي كفلها الدستور".وأكَّدَ الزيدي – وفق البيان – "أنَّ مطالب المتظاهرين قد وصلت إليه، وسيتم النظر فيها والسعي لتحقيقها، مشدداً على أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة أبناء شعبنا الكريم، مبيناً أنَّ أبواب الحكومة ستظل مفتوحة أمام الحوار البنّاء الذي يخدم المصلحة الوطنية".