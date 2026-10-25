قرارات جديدة من هيئة الاعلام تجاه عماد باجلان ووسام عزيز وبرنامج القرار لكم

– محلي

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، عن تمديد قرار منع لمدة 90 يوماً إضافية، وفيما قررت منع الظهور الإعلامي لوسام لمدة 9 اشهر، أصدرت تحذيرا وفرض غرامة مالية بحق برنامج القرار لكم.







يتبع..



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد قرار منع الظهور الإعلامي لعماد باجلان في وسائل الإعلام العراقية والأجنبية العاملة في كافة لمدة أضافية قدرها (90) يوما، عطفا على قرار منع ظهوره السابق"، مشيرة الى ان "الجهات المخالفة ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال الاستضافة".

وتابعت في بيان اخر انه "تقرر منع ظهور وسام في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 4 أشهر من تاريخ صدور أعمامنا هذا"، موضحة ان "الجهات المخالفة ستتحمل التبعات القانونية كافة في حال استضافته".

وفي بيان ثالث قررت الهيئة "فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار لمخالفة برنامج القرار لكم على قناة النهرين، لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في العراق الفصل الأول المخالفات والعقوبات المصادق عليها، فضلا عن حذف المخالفة".

وفي بيان رابع قررت الهيئة انذار اياد الجنابي بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة".