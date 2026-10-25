هيئة الحج توجه دعوة للفائزين بقرعة الحج لعام 2028

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "نظرا لمتطلبات اكمال الاجراءات الادارية والفنية لموسم المقبل 2027 من قبل ، ولعدم مراجعة عدد من المواطنين المشمولين بالحج لعام 2027 والاعوام السابقة، تقرر دعوة الفائزين بقرعة عام 2028 الراغبين بتقديم سفرهم".واشارت الهيئة الى ان "شمول الفائزين بقرعة الحج لعام 2028 بالذهاب الى موسم الحج المقبل لعام 2027 سيكون حسب اسبقية المتقدمين لاكمال الاجراءات الادارية والفحص الطبي".وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق لها المشمولين بالحج لعام 2027 والاعوام السابقة الى الاسراع في مراجعة مكاتبها وحذرت من تأجيل سفرهم، وذلك لاكمال المتطلبات الادارية والفنية لموسم الحج المقبل.